POZZUOLI – Slitta di una settimana la riapertura della strada provinciale 43 all’altezza di “Arco Felice Vecchio”. Prevista inizialmente per domani (sabato 24 settembre) riaprirà infatti sabato 1 ottobre, salvo ulteriori slittamenti. I lavori in corso riguardano la tutela e la valorizzazione del sito archeologico, che sorge lungo l’importante arteria che collega Pozzuoli e Bacoli. Uno stop che sta provocando disagi agli automobilisti costretti a percorsi alternativi quali via Scalandrone, via Montenuovo Licola Patria, via Cuma e via delle Colmate.