POZZUOLI – Un tornado di simpatia, genialità con quel pizzico di sregolatezza che tanto basta per rendere la sua campagna elettorale unica. Claudia Cassese, professionista puteolana, è la candidata al consiglio comunale di Pozzuoli che da un mese sta spopolando in rete con la sua propaganda sui generis. Dalla formula matematica “ECF=VC2” che Claudia ha postato sulla propria Facebook dove “ECF sta per Elettore di Cassese/Figliolia e VC2 sta per moltiplicatore del voto al quadrato” alle lettere aperte ai suoi elettori fino al “diario di una candidata”, appuntamento quotidiano con il quale con sottile sarcasmo racconta uno spaccato di società puteolana travolto dalla competizione elettorale.

L’APPUNTAMENTO – Claudia ha anche stilato una lista di 50 privilegiati che potranno votarla: per gli altri sarà invece necessario uno speciale “permesso”, ovvero il suo ok sulla base di specifici requisiti. Insomma, un ciclone che sta regalando sorrisi alleggerendo una campagna elettorale fatta di scontri e veleni. Claudia è candidata nella lista “Figliolia per la Città” a sostegno di Paolo Ismeno e domani (martedì 7 giugno), alle ore 20 presso “De Gemminis Bistrot”, si presenterà ufficialmente alla città (e a quei pochissimi che ancora non la conoscono) durante un evento dal titolo “Aperitivo con la candidata”. Ma a prescindere di come andrà a finire, se sarà eletta o meno, Claudia Cassese ha già vinto.