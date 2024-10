POZZUOLI/ Si torna a sparare a Monterusciello: 20enne gambizzato nella notte a Piazza De Curtis

POZZUOLI – Notte di paura a Monterusciello dove un 20enne è stato gambizzato in Piazza De Curtis. La vittima, C.F., residente nel quartiere, è stato colpito a una gamba da alcuni colpi di pistola esplosi da breve distanza. Il giovane – che non è in pericolo di vita – dopo il ferimento ha raggiunto con mezzi propri l’ospedale Pineta Grande di Castelvolturno dove ha ricevuto le cure dei sanitari.

LE INDAGINI – Sull’episodio indagano i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Pozzuoli. Il 20enne ha raccontato di essere stato vittima di un tentativo di rapina, versione che però non sembra essere credibile. Al vaglio ci sono le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza installate in zona. Si scava nella vita privata del giovane e tra le frequentazioni. La gambizzazione comunque non sarebbe da collegare alla disputa tra bande di giovanissimi che nelle ultime settimane ha interessato i quartieri della città. (seguiranno approfondimenti)