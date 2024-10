Autonomia differenziata, se ne discute a Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Il Comune di Monte di Procida ospiterà un importante incontro pubblico per approfondire il tema dell’Autonomia Differenziata, una riforma che potrebbe avere conseguenze rilevanti sul futuro del nostro Paese, in particolare sulle regioni meridionali. L’evento si terrà venerdì 18 ottobre alle ore 18:00 presso la sala consiliare cittadina. Sarà un’occasione per cittadini e istituzioni di confrontarsi su una questione che sta suscitando ampi dibattiti, coinvolgendo in modo diretto il futuro delle comunità locali e dei servizi pubblici essenziali.

GLI OSPITI – Interverranno relatori che contribuiranno a chiarire i potenziali effetti della riforma: Massimo Villone docente universitario di Diritto Costituzionale, che offrirà una panoramica giuridica della questione; Salvatore Scotto di Santolo (sindaco di Monte di Procida), Josi Gerardo Della Ragione (sindaco di Bacoli), che illustreranno il punto di vista delle amministrazioni locali; Filippo Bove (medico dell’Asl), che discuterà dell’impatto dell’autonomia differenziata sui servizi sanitari; Antonio Marciano (presidente della Fondazione Campania Welfare), che interverrà sugli aspetti legati al welfare regionale.

L’EVENTO – L’incontro sarà introdotto dai saluti di Luisa Scotto di Frega (presidente del Consiglio Comunale di Monte di Procida) e verrà moderato da Angela Scotto. Il dibattito rappresenta un’opportunità per tutti i cittadini di Monte di Procida e delle aree limitrofe per comprendere e discutere le implicazioni della possibile riforma dell’autonomia regionale. La partecipazione attiva dei cittadini sarà fondamentale per analizzare il futuro del territorio e dei servizi pubblici. L’incontro è stato promosso dal Comitato cittadino per il referendum.