Attentato a ufficiale della Guardia di Finanza a Bacoli: 3 arresti, mandante fu l’ex compagna – I NOMI

BACOLI – Fu Viviana Pagliarone, ex compagna del Maggiore della Guardia di Finanza Gabriele Agostini, 35 anni, in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli, a commissionare l’attentato ai danni del suo ex. Questa mattina la donna è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP di Napoli, nei confronti di tre soggetti ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di fabbricazione di ordigno esplosivo e concorso in tentato omicidio pluriaggravato ai danni di un ufficiale superiore della Guardia di Finanza, avvenuto a Bacoli il 21 marzo del 2023.

L’ATTENTATO – Dalle risultanze investigative, è emerso che l’autore materiale del delitto, il 50enne Franco Di Pierno, residente a San Severo, nel foggiano, già tratto in arresto il 16 ottobre 2023 dai militari del Nucleo Investigativo di Napoli, abbia agito su mandato dell’ex compagna dell’ufficiale, che a sua volta ha potuto contare sul contributo materiale di altri due soggetti per il confezionamento dell’ordigno artigianale, ma non improvvisato, adoperato per il grave attentato dinamitardo. Un’azione pianificata nei minimi dettagli che aveva un unico obiettivo: uccidere Agostini. Una storia agghiacciante: dalle indagini è emerso che fu Di Pierno a premer il tasto del telecomando che nel pomeriggio del 21 marzo scorso fece esplodere in via Bellavista, a Bacoli, un ordigno posizionato sull’auto guidata dal Maggiore Agostini, uscito miracolosamente illeso dallo scoppio e dall’incendio che ha poi completamente distrutto il veicolo.