POZZUOLI/ Si schianta da solo con lo scooter poi scappa appena arriva il 118

POZZUOLI – Sono le tre della notte tra domenica e lunedì quando una persona viene trovata a terra incosciente vicino ad uno scooter in Via Grotta del Sole, nel quartiere di Monterusciello. I primi a giungere sul posto sono i sanitari del 118 che trovano un ghanese in evidente stato di ebrezza alcolica distesa al suolo dormiente: secondo le prime ricostruzioni l’uomo percorreva la strada che porta alla cumana di Monterusciello quando, per motivi ancora da chiarire, usciva di strada impattando contro il montante del cavalcavia distruggendo lo scooter.

LA FUGA – Poi l’incredibile colpo di scena. Alla vista dei sanitari del 118 però, l’uomo si alza repentinamente, sale sullo scooter e si allontana tra le strade buie di Monterusciello facendo perdere le tracce. Successivamente sul posto sono giunte le forze dell’ordine che hanno avviato le ricerche per risalire al centauro ferito. Secondo quanto ricostruito, lo schianto sarebbe avvenuto senza il coinvolgimento di nessun altro veicolo.