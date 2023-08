POZZUOLI/ Giovane gambizzato ai “Damiani” dopo aver festeggiato il compleanno di un amico

POZZUOLI – C’è l’ombra dello spaccio di droga dietro la gambizzazione di un 27enne avvenuta all’alba di oggi a Pozzuoli. La vittima è Giuseppe Razzano, napoletano residente a Giugliano con precedenti penali alle spalle, che è stato colpito da un proiettile a una gamba mentre si trovava in auto con un amico, nei pressi dell’ex complesso “Damiani”. Il fatto è avvenuto poco dopo le 3.30. L’uomo è stato condotto presso l’Ospedale “Santa Maria delle Grazie” dove è stato medicato dai sanitari. Non è in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pozzuoli intervenuti sul posto insieme ai colleghi della stazione di Licola.

L’AGGUATO – Ai militari Razzano ha raccontato di essere stato avvicinato da due uomini in sella a un motorino mentre si trovava in auto con un’altra persona quando è partito il colpo di pistola che lo ha ferito a una gamba. Il 27enne -secondo la sua versione dei fatti- si trovava a Pozzuoli per festeggiare il compleanno di un amico. Ricostruzione tutt’ora al vaglio degli inquirenti che stanno battendo diverse piste, su tutte quella legata allo spaccio di droga.