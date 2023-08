«La mia serata a Pozzuoli: 8 euro per un’ora e 13 minuti di parcheggio, più del panino costato appena 6 euro»

POZZUOLI – «Gentile direttore, voglio raccontarti una cosa che a mio avviso ritengo un clamoroso autogol per una città che punta a uno sviluppo turistico importante come da tempo sento e leggo da parte dei vari sindaci e assessori. Mi riferisco ai costi per parcheggiare l’auto al Multipiano di via Napoli. Premetto che mancavo da tempo a Pozzuoli, io che vivo nel casertano ieri avevo deciso di venire a mangiare in un pub di via Napoli un ottimo panino che solo dalle vostre parti sanno fare. Ebbene, per un’ora e 13 minuti di parcheggio mi sono visto costretto a pagare 8 euro. Una cifra che trovo assurda. Se pensate che il panino l’ho pagato 6 euro questa la dice lunga sulla sproporzionalità delle cose. Tenevo tanto a raccontarti questo episodio, perché amo la vostra città ma credo che qualcosa stia iniziando a sfuggire di mano e che qualcuno se ne stia approfittando. Sinceramente così passa la voglia di venire a Pozzuoli.» (Carmine U.)