POZZUOLI/ Si impossessa di dehors, tavolini e sedie di un altro locale: fermato dalla Polizia in Piazza della Repubblica

POZZUOLI – Sequestrati un dehors, 20 tavolini e 60 sedie in Piazza della Repubblica a Pozzuoli. L’operazione è scattata venerdì pomeriggio quando il titolare di un locale è stato sorpreso mentre si stava impossessando del materiale di un’attività che di recente aveva chiuso nel centro storico. L’uomo è stato fermato dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli, diretti dal vicequestore Raffaele Esposito mentre stava trasferendo il tutto dall’altra parte della piazza, proprio davanti alla sua attività commerciale. Gli agenti hanno rilevato i reati di approvazione indebita ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, motivo per cui tavolini, ombrelloni e un dehors sono stati sequestrati.