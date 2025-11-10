Alla memoria del piccolo Gabriele la nuova villetta realizzata a Quarto

QUARTO – E’ stato intitolato al piccolo Gabriele Abruzzese, il bambino morto due anni fa a causa di un malore a scuola, uno una villetta, realizzata in via Crocillo. Si tratta di uno spazio verde recuperato e messo a disposizione della comunità cittadina di Quarto. «Restituiamo oggi alla città un nuovo spazio verde. – ha detto il sindaco Antonio Sabino – Siamo onorati di aver intitolato questa villetta al piccolo Gabriele Abruzzese, che resterà per sempre nei cuori di tutta la comunità di Quarto. Un sentito grazie a Francesca Rusciano e alle associazioni che hanno contribuito al progetto, tra cui Arte nei Campi Flegrei, un ringraziamento speciale alla famiglia di Ciro Pizzo, che ha adottato e riqualificato con dedizione questo spazio, rendendolo un luogo di bellezza, memoria e condivisione.»