Un drone per pulire le facciate: svolta hi-tech all’ospedale di Pozzuoli

POZZUOLI – Presso l’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli è in corso una sperimentazione pionieristica: la pulizia esterna della facciata mediante l’utilizzo di un drone altamente specializzato. La scelta di ricorrere alla tecnologia nasce dalla particolare conformazione dell’edificio, che rendeva la pulizia con metodi tradizionali estremamente difficile e non ottimale. Inoltre l’utilizzo del drone permette di raggiungere ogni punto in modo sicuro ed efficace, evitando procedure complesse come l’impiego di piattaforme aeree o tecniche ‘acrobatiche’. Questa sperimentazione si inserisce nella visione della Direzione Strategica dell’Asl Napoli 2 Nord di integrare soluzioni tecnologiche innovative per migliorare la gestione, la sicurezza e la cura delle strutture.