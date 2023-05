POZZUOLI/ Si finge corriere e truffa mille euro a una 95enne: preso dalla Polizia

POZZUOLI – Aveva truffato una donna di 95 anni portandole via mille euro e lasciandola in lacrime, ma è stato subito preso a seguito di indagini lampo da parte della Polizia. E’ accaduto ieri a via Napoli, in via Matteotti, dove nel pomeriggio un uomo si era presentato come corriere presso l’abitazione della donna chiedendole di consegnargli una somma di denaro in cambio di un pacco che avrebbe dovuto lasciare per il nipote; il truffatore, inoltre, aveva messo in contatto telefonico la 95enne con una persona che, spacciandosi per il nipote, le aveva confermato quanto comunicato dal finto corriere. Consegnata la cifra di mille euro a quest’ultimo, che subito aveva fatto perdere le proprie tracce, la donna aveva incontrato il nipote accorgendosi del raggiro. A quel punto è partita la chiamata al 113.

INDAGINI LAMPO – Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti del commissariato di Pozzuoli -diretti dal vicequestore Ludovica Carpino- che dopo aver calmato la donna, scoppiata in lacrime una volta accortasi della truffa, hanno acquisito le informazioni e le descrizioni fornite dalla donna. In poche decine di minuti i poliziotti hanno chiuso il cerchio e rintracciato il truffatore. Si tratta di un 20enne di Napoli che è stato bloccato in via Cuma a Bacoli con ancora addosso la somma di mille euro che era stata sottratta alla 95enne. Nei confronti dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è scattata una denuncia per truffa aggravata mentre i soldi sono stati riconsegnati alla vittima.