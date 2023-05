E’ LEGO-Boom a Pozzuoli: 5mila visitatori all’area gioco nel Rione Terra – LE FOTO

POZZUOLI – E’ boom di visite al Rione Terra di Pozzuoli per il primo giorno di apertura della mostra di creazioni originali con i mattoncini LEGO, organizzata da Brickout R-Lug. Quasi 5mila tra adulti, ragazzi e bambini hanno affollato le sale di Palazzo Migliaresi con gli occhi sgranati davanti alle meravigliose opere degli artisti presenti. Un’area gioco libera, creazioni sui temi più disparati e una grande città animata hanno incantato migliaia di persone che hanno pazientemente atteso il proprio turno nel piazzale del Rione Terra. «Un evento che sicuramente ripeteremo, anzi renderemo un appuntamento annuale, con spazi più ampi per coinvolgere un pubblico ancora più numeroso. La partecipazione e l’entusiasmo delle persone ci dimostra ancora una volta che la qualità è quello a cui dobbiamo tendere. Vedere bambini (ma anche i genitori) emozionati e sorpresi mi ha riempito il cuore. Siamo sulla strada giusta per la valorizzazione di qualità del nostro territorio, questo evento ne è solo l’ennesima conferma» ha dichiarato il sindaco Gigi Manzoni. E domani si ripete con una nuova giornata targata LEGO.

IL BOOM – «Portare al sud un evento come il brickout expo è stata una sfida, un duro lavoro di coordinamento e passione che ci sta regalando fortissime emozioni! Considerando il clima non perfetto, stamattina abbiamo aperto le porte di Palazzo Migliaresi con un po’ di ansia, ma la popolazione flegrea ci ha accolto nel migliore dei modi possibili. Nei primi 30 minuti avevamo raggiunto già i 100 visitatori, alle 14.00 abbiamo superato ampiamente i 2000. Le persone ci stanno inondando di complimenti e gli occhi increduli dei bambini ci ripagano di tutta la fatica fatta per allestire questa attrazione di cui andiamo molto fieri. C’è chi ha dovuto aspettare per poter entrare a palazzo, si son formati anche 100 metri di coda, ma la civiltà è l’educazione hanno fatto spontaneamente da padrone e siamo certi che sia valsa la pena attendere per godere della mostra, frutto della passione del nostro LUG. Il bilancio di questa prima giornata di evento è estremamente positivo e a nome di tutti i membri di BRICKOUT RLUG, ringrazio dal profondo del cuore tutti coloro che sono venuti a trovarci, il sindaco e l’amministrazione comunale che ha creduto fin dall’inizio nel progetto, supportandoci e rendendo possibile questo grande successo!» ha aggiunto Giuliano “Julius” Malatesta, Responsabile eventi BRICKOUT RLUG