Terramò, al Rione Terra “Racconti per ricominciare 2023”

POZZUOLI – “Racconti per ricominciare 2023” il green festival diretto da Claudio Di Palma che si avvale della consulenza artistica di Giulio Baffi. Il progetto teatrale di Vesuvioteatro in 14 straordinarie location della Campania tra cui il Rione Terra di Pozzuoli. Sono più di 50 gli attori protagonisti degli allestimenti teatrali che debuttano, in anteprima assoluta a “Racconti per ricominciare” che da quest’anno è riconosciuto e sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania oltre che da numerosi Enti ed Istituzioni pubbliche tra cui il patrocinio del Comune di Pozzuoli. Opere originali pensate per i tanti siti scelti tra i più affascinanti esemplari del patrimonio culturale e paesaggistico della Campania. Spettacoli dal vivo costruiti, seguendo una formula ormai consolidata, per unire alla meraviglia delle diverse architetture storiche e naturalistiche la straordinaria forza evocativa del teatro e della letteratura.

LA STORIA – Da un mucchio di pietre chiuse, delimitate da cancelli arrugginiti dal tempo, come il Rione Terra, rocca storica della città di Pozzuoli sgomberato nel 1970, raccontiamo la nostra storia. Nomi, ricordi, affetti, credenze, linguaggi, tutti attraverso il respiro rivitalizzante di cinque interpreti, nel tentativo di ridonare nuova vita a questo mondo inaccessibile, a queste bellezze celate dietro maschere deformi.

Il cuore è tra queste pietre tufacee, impregnate di voci e suoni. L’esilio puteolano grida nel tufo. La scrittura dell’allontanamento, dell’esclusione, diventa scrittura della dissidenza, del rinnovamento. Bellezza antica non colonizzata dall’altrove e dal tempo.

IL CAST – Pako Ioffredo, Demi Licata, Giorgio Pinto, Pino Ruffo e Ingrid Sansone; costumi: Antonietta Rendina; Assistente di produzione: Paolo Visone; da martedì 23 a domenica 28 maggio ore 18:45; giovedì, venerdì e domenica in doppia replica alle ore 17:00.