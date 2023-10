POZZUOLI/ Si addormenta sui binari della Metropolitana: passa un treno e gli recide i piedi

POZZUOLI – Sono le 23 circa di ieri quando al 118 arriva una chiamata per codice rosso alla metropolitana di Pozzuoli. La scena che si presenta dinanzi ai soccorritori è raccapricciante: un senza fissa dimora si è addormentato tra il binario 1 e binario 2 e un treno di passaggio gli ha reciso di netto entrambi i piedi. Fortunatamente l’uomo non ha mai perso coscienza ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. In queste ore è ricoverato al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. I medici stanno facendo di tutto perché l’uomo possa recuperare almeno la funzionalità di uno dei due piedi.