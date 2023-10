POZZUOLI/ Spaccio di cocaina a Monterusciello, arrestato un 26enne

POZZUOLI – È notte, ma il quartiere di Monterusciello è ancora in fermento. In particolare, in via Severini i carabinieri – durante i controlli per le strade della periferia – notano alcuni strani movimenti e assistono alla cessione di una dose di cocaina. I militari del Nucleo Radiomobile della sezione operativa della Compagnia di Pozzuoli decidono così di intervenire, arrestando per spaccio di droga Gennaro Iannicelli, 26enne di Pozzuoli e segnalando il suo ‘cliente’ alla Prefettura.

IL SEQUESTRO – Iannicelli è stato trovato in possesso di 15 grammi di droga, tra cocaina e hashish, già suddivisa in dosi. Sequestrata inoltre la somma di 60 euro ritenuta provento del reato. Il 26enne è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.