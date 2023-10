Guerra a Gaza, i puteolani vicini al popolo palestinese – LE FOTO

POZZUOLI – Spuntano bandiere palestinesi anche a Pozzuoli. Questa notte sono comparse su una bacheca di annunci funebri ubicata in via Carlo Maria Rosini; su spazi riservati ad annunci pubblicitari in più zone della città; in piazza del Ricordo; in via Solfatara e su altre arterie principali. Un gesto fatto da chi probabilmente invoca il cessate il fuoco e una possibile pace. Finalmente duratura. Si contano intanto più di 100 obiettivi di Hamas colpiti da Israele durante la notte a Gaza. Tra questi anche un esponente del comando navale di Hamas, Amjad Majed Muhammad Abu ‘Odeh, ritenuto da Israele corresponsabile dell’attacco dello scorso 7 ottobre e del massacro dei civili israeliani. La guerra in Medio Oriente non lascia indifferente il nostro Paese, dove da giorni migliaia di persone scendono in strada in diverse città, sia al Nord che al Sud, per manifestare a sostegno della popolazione palestinese e contro la guerra.