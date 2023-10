LA COMPETIZIONE/ Latte Art Grading Nero, la puteolana Carmela è campionessa italiana

POZZUOLI – Si chiama Carmela, vive a Pozzuoli e ha 29 anni la neo campionessa italiana di Latte Art Livello Nero. La giovane flegrea si è piazzata, inoltre, al secondo posto ai Mondiali nella stessa categoria. La Latte Art è una particolare abilità che acquistano i baristi nel decorare caffè espresso, cappuccini e altre bevande a base espresso. Carmela lavora a Napoli al Luminist Cafè & Bistrot in via Toledo ed è una barista formata con corsi SCA. Trainer di Latte Art ed examiner nella Latte Art Grading System, nelle giornate del 15 e 16 ottobre a Milano Host Rho Fiera, è stata proclamata come campionessa italiana nel livello nero del Grading system, arrivando seconda al mondo nella stessa categoria. L’anno scorso fu campionessa italiana livello rosso e terza al mondo nello stesso livello. Carmela è una ragazza formatasi nel mondo della caffetteria: una lunga gavetta iniziata all’età di 17 anni quando faceva consegne nelle periferie di Napoli e Pozzuoli per poi approdare al suo grande amore, la macchina. Con la sua grande curiosità, la 29enne di Pozzuoli ha deciso di studiare il bellissimo mondo del caffè, superando tanti esami e facendo diventare il lavoro la sua più grande passione insieme alla Latte Art che l’ha fatta arrivare sul tetto del mondo di questa competizione.