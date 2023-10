POZZUOLI/ Persone PER: presentata la nuova associazione politico-culturale con anima Pd

POZZUOLI – I colori sono quelli del Pd, come la sede che per anni è stata la casa del circolo di Pozzuoli. Ha l’anima Dem la nuova associazione politico-culturale “Persone PER” presentata ieri nei locali in Piazza della Repubblica. Ne fanno parte diversi ex membri del direttivo Pd sfaldatosi alla vigilia delle scorse elezioni comunali. Tra questi spiccano l’ex sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia e il presidente della nuova associazione, Antonio Tufano, ex segretario del circolo. Proprio Tufano ieri ha tolto il velo a “Persone PER” insieme a Stefania De Fraja (ex assessore alla Cultura di Pozzuoli) insieme due dei soci fondatori, Roberta D’Isanto e Vincenzo Ingaldi. Fanno parte, tra gli altri, anche gli ex consiglieri Franco Amato, Mariano Amirante e Antonello D’Amico.

I MOTIVI – «E’ un’associazione che nasce da un’esigenza che è sempre più viva in città, per dare vita a un luogo di confronto per coloro che hanno a cuore Pozzuoli e l’area flegrea. Nasce anche alla luce del vuoto politico che si protrae da circa un anno e mezzo a Pozzuoli. -ha spiegato Antonio Tufano- Il nome non è causale. Persone Per mette al centro le persone, per raccogliere idee e tramutarle in proposte. Non nasciamo in contrapposizione a nessuno, non siamo in alternativa a nessuno, saremo in contrapposizione solo alla stagnazione e all’immobilismo politico che sta vivendo questa città.»