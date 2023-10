Pozzuoli, Pd e la nuova associazione: parla Enzo Figliolia «Io non mi faccio colonizzare, resto fuori»

POZZUOLI – É il nome forte di “Persone PER”, il “top player” della squadra volendo utilizzare una metafora calcistica. Enzo Figliolia, ex sindaco di Pozzuoli, tira una linea con il passato attraverso la costituzione dell’associazione politico-culturale. Lo fa senza mezzi termini, prendendo le distanze con il Pd e stigmatizzando l’iniziativa dei vertici che hanno avviato i lavori per la costituzione di un gruppo consiliare che bolla come “un tentativo di mettere una toppa ai problemi della maggioranza” guidata dal sindaco Gigi Manzoni.

LE PAROLE DI FIGLIOLIA – «Per me la costituzione di questa associazione è un momento importante in un periodo storico in cui non ci sono i partiti sul territorio. -ha detto Figliolia a Cronaca Flegrea in merito alla nascita di Persone PER– Ci sono dei problemi in città, c’è assenza dalla vita cittadina di chi governa il territorio. Ieri c’è stata una bella partecipazione, sintomo che la gente ha voglia di colmare questo vuoto. Donne, uomini, ragazzi vogliono questo e noi ci siamo».

IL PARTITO DEMOCRATICO – Dalla nascita della neo associazione, che porta i colori del Pd, ai rapporti con il partito che sta tentando di ricostruire il territorio partendo dal gruppo consiliare, Figliolia non ha dubbi: «Non sono contro nessuno, ma vedo lontana la costruzione del Pd a Pozzuoli dopo quanto è accaduto e soprattutto attraverso questi metodi adottati. Non può nascere un partito senza un congresso, senza tesseramenti, senza una sede. Non può nascere così. Contesto questo metodo e quello adottato in passato, ora la gente vuole e chiede altro. Deve parlare il territorio, le scelte non devono essere calate dall’alto come sta avvenendo. Se questo è il Pd -ha aggiunto Figliolia- io ho diecimila dubbi e perplessità. Ritengo grave la convocazione da parte del commissario, visto che devono essere i territori a decidere. Questo modo di fare non mi appartiene. non sono stato invitato alla riunione venerdì scorso perché non sono tesserato. A queste condizioni non mi interessa far parte del Pd, io non mi faccio colonizzare da nessuno.»

PROBLEMI IN MAGGIORANZA – Infine l’ex sindaco si è soffermato sui problemi che il sindaco Manzoni avrebbe con la sua maggioranza, cosa rimarcata anche da Marzia Del Vaglio a margine dell’incontro con il commissario cittadino «Il gruppo consiliare -ha detto Figliolia- lo vogliono costituire perché qualcuno ha problemi in maggioranza. Si sta facendo un’accelerata perché così si possono gestire le crisi messe in campo da parte dei vari gruppi». In sintesi: con un gruppo Pd forte e compatto si eviterebbe di correre dietro alle richieste dei vari consiglieri comunali come è accaduto per l’ultimo rimpasto di Giunta.