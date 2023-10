IL CASO/ Multe alle ambulanze del 118 dell’area flegrea «Intervenga la Procura»

QUARTO – L’associazione Croce Italia Area Flegrea, in convenzione con il servizio 118 della ASL Napoli 2 Nord, già da tempo lamenta il numero considerevole di verbali che ogni settimana giungono sulla scrivania della direzione. Tali multe provengono prevalentemente dal sistema “Safety tutor” presente sulla tangenziale di Napoli, dove i mezzi del 118 di Croce Italia spesso si trovano a percorrere la tangenziale di Napoli per trasportare bambini in codice rosso al Santobono di Napoli. Naturalmente, bella corsa conto il tempo spesso per salvare la vita ai piccoli pazienti, il tratto di strada si percorre ad una velocità superiore agli 80 km/h previsti.

I RICORSI – Esistono sicuramente i ricorsi, ma resta una procedura burocratica macchinosa che implica un notevole dispendio di tempo e risorse umane, come ha affermato il patron della associazione Raffaele Morelli. In aiuto di Croce Italia è scesa in campo anche l’Associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” che ha chiesto alla Procura di Napoli di far inserire le targhe di tutti i mezzi di soccorso in una sorta di “white list” che li renda immuni da verbali.

«