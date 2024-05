Il passaggio del Giro d’Italia a Pozzuoli: poca gente e poco “calore” lungo le strade – LE FOTO

POZZUOLI – Due anni fa fu tutto più travolgente con grande calore e partecipazione. Quest’anno il passaggio del Giro d’Italia a Pozzuoli non è stato come quello del 2022: poca gente (rispetto alla passata edizione) in strada e la città che non si è colorata di rosa. Forse sarà stata anche la domenica della festa della mamma che ha tenuto la gente incollata alle tavole. Altra nota dolente: durante la telecronaca non è stata mai nominata la città di Pozzuoli.

IL GIRO – I ciclisti sono comunque passati da Licola, via Domitiana, prima di svoltare verso via Cuma per raggiungere Bacoli e poi tornare verso Pozzuoli dove hanno percorso via Campi Flegrei, via Terracciano fino a via Solfatara per poi proseguire in direzione di Napoli. Imponente e perfetto è stato invece il servizio di sicurezza e di monitoraggio del territorio che ha visto impegnati polizia di stato, vigili, carabinieri, protezione civile e volontari.

