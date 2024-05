Il Pd di Bacoli candida il doppio Costigliola: l’ira di Gigi Manzoni con i vertici del partito «Ennesimo colpo basso»

BACOLI – L’ira di Gigi Manzoni è scoppiata quando ha visto il cognome “Costigliola” scritto due volte tra i candidati del Pd di Bacoli. Inizialmente ha pensato a un errore, un refuso, prima di comprendere quello che di lì a poco avrebbe letto come una furbata da parte di Ciro Mancino. Il “suo” Gennaro Costigliola (direttore del cimitero di Pozzuoli), che ha fatto mettere in lista con i dem bacolesi per dare loro una mano, non era stato riportato due volte bensì tra i candidati vi era un altro Costigliola, che tra l’altro si fa chiamare “Gigino” proprio come Manzoni. Un doppione, che nella stessa lista, crea confusione tra gli elettori e togliere voti al candidato messo da Pozzuoli.

LA RABBIA – E Gigino da Pozzuoli lo sa bene, lui che è un “leone da campagna elettorale”. Sa che una mossa del genere non può che togliere voti a un candidato forte. Così è scoppiato il putiferio. Nei giorni scorsi sono stati avvisati i vertici regionali del partito con messaggi di fuoco recapitati a Lello Topo a Mario Casillo.

LA MOSSA – Ma per quale motivo Ciro Mancino ha messo il doppione nella lista del Pd di Bacoli? La spiegazione che si è dato Manzoni e che hanno dato a Napoli è semplice: Mancino teme che il Costigliola di Manzoni possa superarlo in termini di voti e precludergli il primo posto tra gli eletti, qualora dovesse scattare un seggio per il Pd che – dicono da Napoli – ha una lista che lascia molto a desiderare. E, complice l’equilibrio che c’è tra i candidati a sindaco Josi Della Ragione ed Ermanno Schiano (viaggiano praticamente alla pari) i dem bacolesi temono la debacle. Allora ecco che i voti di Manzoni rappresentano una manna calata dal cielo, ma Gigi dopo la lunga serie di “colpi bassi” ricevuti da Josi non si fida più. Quale sarà il prossimo colpo di scena?