POZZUOLI/ La denuncia: «Nonostante i divieti si continua a parcheggiare nella scuola»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Spett. Cronaca Flegrea, lo scorso 5 settembre la Dirigente scolastica dell’I.C.”6° Quasimodo- Dicearchia” ha pubblicato la circolare con la quale vietava il parcheggio ai docenti e ai genitori nelle aree circostanti l’istituto per motivi di sicurezza, a causa dei lavori in corso. La cosa anomala e alquanto discutibile è che si continua a parcheggiare nell’unico cortile libero da lavori e destinato all’evacuazione di tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado, dei loro docenti e del personale tutto della scuola (oltre 150 persone). Mi chiedo come mai chi dovrebbe preoccuparsi dell’incolumità dei suoi studenti antepone la comodità di un parcheggio riservato alla sicurezza di tutti.» (Un genitore)