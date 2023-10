POZZUOLI/ Pronto l’abbattimento della torre ex Sofer: scuole chiuse per un giorno e residenti evacuati – LE DISPOSIZIONI

POZZUOLI – É tutto pronto per l’abbattimento della torre Ex Sofer. Lunedì 23 ottobre, dalle 10 alle 12, verrà eseguito l’intervento al serbatoio pensile della società Waterfront Flegreo Spa – Ex Sofer, posto nell’area industriale Prysmian. La demolizione verrà effettuata mediante l’utilizzo di microcariche esplosive seguendo un Piano Operativo di abbattimento condiviso in Prefettura da tutti i soggetti istituzionali interessati.

LA SICUREZZA E I DIVIETI – Per l’occasione sono state previste una serie di misure in materia di sicurezza: le strade di Via Fasano (tratto dalla nuova rotatoria sino alla Via Annecchino) e di Via Annecchino fino a Piazza Aldo Moro (esclusa) saranno chiuse al traffico e non sarà possibile la sosta. Derogano dal disposto divieto e sono pertanto autorizzati al transito e alla sosta i soli veicoli delle Forze dell’Ordine, della Polizia Municipale, della Protezione Civile nonché quelli del Pronto Intervento e del Pubblico Soccorso, nonché dei soggetti che dovranno partecipare alle operazioni di abbattimento. Derogano altresì dal disposto divieto e sono pertanto autorizzati al transito, fino alle ore 08,00, i dipendenti della società Prysmian, al solo scopo di raggiungere la sede della società, purché muniti di apposito tesserino rilasciato dalla stessa società e da sottoporre a visione delle Forze dell’Ordine. Derogano infine dal disposto divieto e sono pertanto autorizzati, fino alle ore 09,00, al transito esclusivamente in uscita dalla zona interdetta e verso le zone di accoglienza, i soli veicoli dei soggetti residenti all’interno dei tratti viari indicati in precedenza.

I RESIDENTI – Con apposita ordinanza è stato inoltre previsto che i cittadini residenti nei fabbricati insistenti sulla via Annecchino ai civici 148, 150, 152,154, 154a, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176 dovranno allontanarsi dalle loro abitazioni e seguire le seguenti indicazioni: lasciare le finestre chiuse così come le relative persiane, tapparelle, ecc.; provvedere alla chiusura di tutte le utenze (acqua, gas, energia elettrica, ecc.); l’allontanamento dalle abitazioni dovrà avvenire entro le ore 9 del 23 ottobre 2023. Per i cittadini che ne avessero la necessità sarà allestita un’apposita area di riparo, ubicata nelle vicinanze della nuova rotatoria di Via Fasano. L’area potrà essere raggiunta con mezzi propri oppure attraverso l’apposito servizio di navetta predisposto dall’EAV. Il servizio di trasporto sarà utilizzabile anche a conclusione delle operazioni di demolizione del serbatoio per il rientro nelle proprie abitazioni. Nell’area di riparo provvisorio sarà allestita un’apposita tendostruttura e saranno presenti ambulanze e servizi di assistenza delle persone disabili, anziane o con particolari esigenze fisiche. Sarà garantita, altresì, la somministrazione di cibi e bevande. Gli altri cittadini residenti in Annecchino invece, ove presenti nelle abitazioni, non dovranno uscire per alcun motivo fuori dalle stesse né possono affacciarsi a balconi e finestre, dalle ore 10:00 e fino all’avviso che sarà fatto direttamente agli abitanti dal corpo di Polizia Municipale ad abbattimento concluso.

SCUOLE CHIUSE – Inoltre, sempre per motivi di sicurezza, nella giornata di lunedì resteranno chiuse per l’intera giornata tre scuole con le relative palestre: la Scuola Secondaria di 1 grado Pergolesi 1; la Scuola Primaria e dell’Infanzia Vittorio Emanuele; e l’Istituto Superiore “Pareto”.