POZZUOLI/ Serpente in una centrale elettrica: scatta il blackout

POZZUOLI – Blackout in via Trepiccioni, zona residenziale tra Licola e Monterusciello. Dalle 10 di questa mattina la centrale elettrica che alimenta le abitazioni e le attività commerciali della zona è fuori uso. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’azienda che eroga il servizio. A causare il blackout sarebbe stata la presenza di un grosso serpente rinvenuto nella vecchia e malandata centrale che sorge lungo la strada. Per alimentare gli edifici sono state attivate batterie portatili.