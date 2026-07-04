POZZUOLI/ Al Parco Bognar la finalissima della 17esima edizione del trofeo dedicato a Loris e Daniele

POZZUOLI – Al parco Bognar si chiude la 17a edizione del Trofeo Loris e Daniele, il tradizionale torneo estivo che gli amici di sempre dedicano a Loris Di Roberto e Daniele Del Core, tragicamente uccisi il 28 ottobre 2006. Un evento diventato ormai un rito per centinaia di giovani che ogni anno affollano le gradinate del campetto del Bognar, vero e proprio punto di aggregazione e memoria, come ricorda anche la targa che, su richiesta di amici e familiari, il Comune ha affisso all’ingresso del campo. Alle 19 di domani (domenica 5 luglio) saranno i detentori in carica della Solfatara e Labriola a sfidarsi per portare a casa la Coppa, anche se ogni anno a vincere é l’amicizia e la passione.