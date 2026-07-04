Legna di qualità per pizze d’eccezione: Wood Point di Pozzuoli al “Coca Cola Pizza Village”

POZZUOLI – Acqua, farina, lievito, sale e…una buona legna. Sono questi gli ingredienti per una pizza doc, quella vera napoletana, la cui particolarità è rappresentata dalla tipologia di cottura e dal combustibile utilizzato per i forni. Nell’area flegrea leader del settore è l’azienda “Wood Point”, specializzata nella produzione di legna da ardere proveniente solo ed esclusivamente dai boschi italiani, che dal 7 al 12 luglio sarà sponsor e fornitore ufficiale di tutti i partecipanti al prossimo “Coca Cola Pizza Village” in programma sul lungomare “Sandro Pertini” di Pozzuoli.

LA STORIA – Nata nel 1992 da un’idea dell’imprenditore puteolano Lino Conte che oggi la gestisce insieme ai suoi figli, Wood Point si è specializzata nella fornitura di legna dedicata alle pizzerie mantenendo gli standard di lavorazione tradizionali che prevedono un taglio ad ascia e la stagionatura in maniera naturale. L’azienda, che ha sede legale e operativa a Licola di Pozzuoli, opera in tutta Italia ed è dotata della certificazione Enama per la legna biomass classe a1 in linea con le normative europee con codice Pit 108. Una garanzia nel settore che offrirà il proprio supporto come sponsor per un evento che da anni vede la partecipazione dei migliori maestri pizzaioli e professionisti del settore e che accenderà i riflettori sulla città di Pozzuoli e su tutti i Campi Flegrei.

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