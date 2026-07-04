POZZUOLI/ A Via Napoli la “Passeggiata San Vincenzo”, giornata dedicata all’ambiente

POZZUOLI – Questa mattina a via Napoli è andata in scena la “Passeggiata San Vincenzo”, una mattinata dedicata alla cura del territorio.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Plastic Free, Aret’ e’ Blocc’, Vesuvia e Lux in Fabula, insieme a tutte le persone che credono che il bene di una città si costruisca con piccoli gesti concreti. “Ogni volta che qualcuno sceglie di dedicare un po’ del proprio tempo alla comunità, lascia un segno che va oltre una semplice giornata di volontariato. Se vi va, unitevi a noi. Più siamo, più sarà bello prenderci cura di Pozzuoli insieme” fanno sapere gli organizzatori.