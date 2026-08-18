Pozzuoli, il numero degli sfollati è salito a 3.390

POZZUOLI – Continua a salire il numero degli sfollati a Pozzuoli che ad oggi sono 3.390. Il bilancio conta anche 367 tra ordinanze, diffide e altri provvedimenti;

1.348 nuclei familiari evacuati o sgomberati, 3.390 complessivamente assistite, 3.221 in sistemazione autonoma, 143 ospitate in strutture alberghiere e 54 persone accolte al Palatrincone. Nove famiglie, per un totale di 28 persone, sono invece rientrati nelle proprie abitazioni. Infine 1.207 nuclei familiari hanno presentato richiesta per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 3.003 persone, di cui 611 over 65 e 505 con disabilità.