POZZUOLI – Una serenata nel cuore del Rione Toiano con tanto di cantante neomelodico. Ieri sera Tony Colombo si è esibito nel quartiere popolare di Pozzuoli per una serata speciale: il concerto in via Catullo era dedicato a una promessa sposa. All’evento hanno partecipato centinaia di persone. E video e foto hanno spopolato sui social sino all’arrivo della polizia municipale. Poco prima dell’intervento dei ‘caschi bianchi’, spettatori, fan e artista avevano già lasciato il posto. I vigili hanno avviato comunque tutte le verifiche del caso per identificare i partecipanti. Un ‘copione’ non nuovo per il Rione Toiano. A giugno tre cantanti neomelodici sono stati multati per aver violato la normativa anti-contagio. Tutti gli organizzatori delle feste sono stati, invece, sanzionati perché sprovvisti delle prescritte autorizzazioni.

