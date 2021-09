POZZUOLI – Sequestrato un centro scommesse abusivo allestito in un seminterrato in via Annecchino, a Pozzuoli. Il locale, lontano da occhi indiscreti, era munito di videopoker e dispositivi per il cambio delle monete. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della locale stazione durante un servizio di controllo del territorio. I militari dell’Arma hanno notato, infatti, un curioso via vai lungo la strada, generalmente a vocazione residenziale. E quando hanno bussato al grosso portone in ferro, non hanno ricevuto risposte. All’interno c’erano luci accese e voci concitate, evidentemente preoccupate per il controllo. Dopo una lunga trattativa, i tre occupanti hanno aperto la porta. Nel locale, privo di qualsiasi autorizzazione, sono stati trovati otto videopoker senza matricola, ovviamente non connessi alla rete dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane. Il locale è stato sequestrato, mentre i tre uomini – tutti di Pozzuoli – sono stati denunciati per concorso in gioco d’azzardo e violazioni al testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza.