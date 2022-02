POZZUOLI – Pugno di ferro contro l’inquinamento ambientale. A Pozzuoli i carabinieri della locale stazione hanno effettuato un sequestro preventivo di una ditta di smaltimento rifiuti di via Antiniana. Nel corso dell’operazione i militari hanno constatato un via vai davanti alla “Italia Ecologica Srl” e denunciato una coppia puteolana, già nota alle forze dell’ordine per furto in concorso e smaltimento illecito di rifiuti. I due, un uomo e una donna di 59 e 41 anni, sono stati beccati dagli uomini della Benemerita mente smaltivano, presso la ditta di smaltimento, con il consenso del titolare, tre dissuasori d’acciaio che erano stati rubati poco prima da una nota concessionaria sita nella stessa strada. Parliamo di 3 “pezzi” da 90 chili l’uno per un valore di 1.750 euro. Per la donna è scattata anche la segnalazione all’INPS dal momento che percepiva il reddito di cittadinanza.

L’OPERAZIONE – Denunciati per il reato di smaltimento illecito di rifiuti anche un uomo di Quarto e suo figlio che con il loro Ape Car hanno scaricato nel piazzale della ditta in questione 2 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi. Anche il tre ruote è stato sequestrato. I militari hanno denunciato, infine, per ricettazione e smaltimento illecito di rifiuti il titolare della ditta, un 41enne di Soccavo.