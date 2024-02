POZZUOLI/ «Senza trasporti pubblici la sera, sindaco Manzoni fai qualcosa!»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buona sera sono un cittadino che abita a Monterusciello e voglio segnalare le difficoltà con cui devo fare i conti tutti i giorni. Quando finisco di lavorare alle 20.30 non ci sono bus che arrivano a Monterusciello devo prendere la 18 che mi ferma nella cosiddetta “Curva della morte” e per arrivare ai 600 alloggi devo proseguire a piedi tutto il tratto lungo la strada dove non c’è un marciapiede e con le macchine che corrono rischio di essere investito. Mi chiedo perché il sindaco non prende provvedimenti. A Natale ha messo le navette comunali per le feste, perché non le mette anche la sera quando un operaio deve ritirarsi a casa? O almeno perché non si fa sentire con l’azienda dei trasporti pubblici per far si che noi cittadini e lavoratori siamo tutelati?»