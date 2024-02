POZZUOLI – Riapre il Percorso Archeologico sotterraneo del Rione Terra dopo la chiusura, per motivi di sicurezza, in seguito alla crisi sismica dello scorso autunno. La riapertura sarà comunque provvisoria, della durata di novanta giorni, prorogabile per altrettanti mesi o, diversamente, rivedibile in casi di necessità E’ quanto stabilito dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli che ha autorizzato temporaneamente l’apertura al pubblico del percorso chiuso lo scorso 4 ottobre. In quell’occasione le visite alla parte storica sotterranea del Rione Terra furono interdette per 20 giorni, ma una serie di rinvii e il perdurare dei fenomeni sismici hanno portato alla lunga chiusura durata quasi 5 mesi.