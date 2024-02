Il pizzaiolo puteolano Roberto Nasti riceve il premio Arciboldo d’Oro

POZZUOLI – Oggi, presso il rinomato Grand Hotel Capodimonte di Napoli, si è svolta la cerimonia di premiazione del prestigioso premio Arciboldo d’Oro 2024, che riconosce le eccellenze nell’ambito della pizzeria, cucina e pasticceria. Il premio è stato assegnato al puteolano Roberto Nasti, un luminare nel mondo culinario, da parte dei maestri storici della pizza napoletana: Antonio Starita, Salvatore Di Matteo e Luciano Sorbillo. Il premio Arciboldo d’Oro rappresenta un riconoscimento senza pari per coloro che eccellono nel loro campo, e la sua assegnazione a Roberto Nasti, che lavora nel locale di famiglia “I Mascalzoni Latini”, sottolinea il suo impegno, la sua passione e la sua maestria nella creazione di piatti straordinari.

L’EVENTO – La cerimonia si è svolta in una cornice mozzafiato, quella di Napoli, la città della pizza, del dolce e della cucina. In questo giorno memorabile, il Grand Hotel Capodimonte è stato testimone di un momento di grande gioia e celebrazione per l’intera comunità culinaria. Roberto Nasti, con la sua dedizione e il suo talento, continua a portare avanti l’eredità della cucina napoletana e a ispirare generazioni future di chef e appassionati di gastronomia.