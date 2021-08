POZZUOLI – Un segnale stradale con rilevatore di velocità a cui è collegato un impianto di alimentazione da almeno due settimane giace a terra, lungo la carreggiata in via Montenuovo Licola Patria, nei pressi dei depuratori di Cuma-Licola. Qualcuno, probabilmente dopo essere uscito di strada, lo ha abbattuto per poi far perdere le proprie tracce. Ma ciò che desta meraviglia è che il segnale è lì da tempo e nessuno, tra gli enti preposti, lo ha rimosso o riparato. Per quanto tempo ancora dovrà giacere lungo il margine della carreggiata?