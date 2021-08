POZZUOLI – Nell’anno più difficile sono pronti a lasciare il segno alle finali nazionali di nuoto. Nove atleti dello Sporting Club Flegreo di Monterusciello prenderanno parte alle gare in programma a Roma dal 4 al 11 agosto, rappresentando nel migliore dei modi la città di Pozzuoli e i Campi Flegrei. Quattro donne e cinque uomini, che gareggeranno in vasca per conquistare il titolo di campione d’Italia nelle discipline di appartenenza. “Siamo riusciti tra mille sacrifici, ancora una volta ad essere tra le società campane più numerose. -commenta Ottorino Altieri- Attualmente i ragazzi stanno rifinendo la loro preparazione presso la piscina olimpionica scoperta della Mostra d’Oltremare. La pandemia e le norme restrittive di partecipazione non ci hanno permesso di qualificare altri giovani atleti che sicuramente avrebbero ben figurato in questo impegno nazionale. Nell’anno più difficile di tutta la nostra storia ci siamo comunque, e ci batteremo con orgoglio per rappresentare i colori della nostra Pozzuoli.” Ecco chi sono gli otto atleti che parteciperanno alle finale di Roma (nomi e foto):

1 di 9

VIOLA SCOTTO DI CARLO – 18 anni di Bacoli, studentessa. Gare in programma: 50 e 100 delfino 50 e 100 stile libero 50 dorso

ROBERTA PIANO DEL BALZO – 23 anni di Pozzuoli, universitaria. gare in programma: 100 e 200 delfino (Campionessa Italiana in carica).

FRANCESCO LIMONE – 17 anni di Pozzuoli, studente. gare in programma:50 e 100 rana

MANUELA PIA CORREALE – 18 anni di Marano (Na), universitaria. Gare in programma:50 e 100 dorso

VINCENZO SCOGNAMIGLIO – 17 anni di Pozzuoli, studente . Gare in programma: 800 e 1500 stile libero

DELIA SANTORO – 17 anni di Marano (Na) studentessa. Gare in programma:50 dorso 50 stile libero

SIMONE RIPPO – 16 anni di Pozzuoli (Monterusciello), studente. Gare in programma: 100 e 200 stile libero

MARIO CASTELLANO – 19 anni di Napoli, universitario. Gare in programma: 100 dorso

SALVATORE MIGLIETTA – 15 anni di Pozzuoli, studente. Gare in programma: 100 stile libero