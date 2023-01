POZZUOLI/ Sebastiano, Costigliola e Russo insieme: nasce un nuovo progetto politico

POZZUOLI – Raccoglie e mette insieme gli obiettivi e le esperienze maturate alle ultime amministrative di Pozzuoli dalle liste “Insieme” (formazione di Fabio Costigliola che esprime un consigliere comunale, Gianluca Sebastiano) e di “Progetto in Comune” (fondata e guidata dall’ex presidente del consiglio comunale Enrico Russo insieme con Mariano Restuccio), il nuovo progetto politico “Insieme per il futuro”. «Nel momento in cui la politica dei personalismi produce disgregazione e conflittualità civica – spiegano i quattro– questa nuova formazione, che intende dare più centro al centrosinistra, vuole esprimere soprattutto la politica dello stare insieme sui valori comuni, nell’impegno al servizio del territorio, dei cittadini.»

UN NUOVO MODELLO – «E’ un progetto politico innovativo – aggiungono – che nasce sul territorio ma intende andare ben oltre i meri confini territoriali e costituire un modello politico forte capace di incidere positivamente, con la forza delle proposte, nella crescita e nello sviluppo delle nostre comunità.»