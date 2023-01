POZZUOLI/ A Licola l’ultimo saluto a Pasquale Corsaro, morto in un incidente in mare

POZZUOLI – Saranno celebrati domani (lunedì 9 gennaio) i funerali di Pasquale Corsaro, il 35enne di Pozzuoli morto il 27 dicembre scorso al largo del porto di Baia mentre si trovava a bordo di un catamarano da off-shore. L’ultimo saluto avverrà alle 9.15 nella chiesa di “San Massimo e Santa Maria Goretti” a Licola Borgo.

IL CORDOGLIO – Pasquale Corsaro, sposato e padre di due gemelline, era un meccanico specializzato in motori fuoribordo. Era ritenuto uno dei migliori nel proprio campo. Formatosi in uno dei tanti cantieri nautici in via delle Colmate, a Licola, la sua carriera aveva spiccato il volo a tal punto da portarlo a vincere il prestigioso premio di miglior meccanico durante i campionati mondiali di categoria negli Emirati Arabi. La sua scomparsa ha gettato nel dramma amici, parenti, colleghi e tanti che apprezzavano le sue doti morali e lavorative.