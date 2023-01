CALCIO/ Sasà Campilongo al capolinea: in arrivo l’esonero per l’allenatore della Puteolana

POZZUOLI – Cinque punti in undici partite, nessuna vittoria, un gioco deficitario e l’ultimo posto solitario in classifica. Sasà Campilongo da questa sera, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà più l’allenatore della Puteolana. Secondo i rumors provenienti dalla società, il mister è arrivato al capolinea dopo la sconfitta interna per 2-1 di quest’oggi contro il Nardò. La svolta tanto auspicata con l’ingaggio di un top per la categoria nonché idolo dei tifosi granata, non ha sortito alcun effetto.

IL RITORNO – Non si esclude un ritorno sulla panchina della Puteolana di Salvatore Marra, artefice lo scorso anno della vittoria del campionato di Eccellenza che ha riportato i granata in serie D.