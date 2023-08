POZZUOLI/ Scosse, il sindaco rassicura i cittadini «E’ tutto nella norma, gli esperti hanno la situazione sotto controllo»

POZZUOLI – «Capisco che siete spaventati e preoccupati, ma vi assicuro che, insieme al direttore dell’Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito, alla Protezione Civile e alla Polizia Municipale, stiamo monitorando in tempo reale la situazione. Il bradisismo accompagna le nostre giornate da sempre, a volte ci lascia più tranquilli, a volte meno. Dopo due mesi di relativa quiete, negli ultimi 20 giorni si registra un’intensificazione degli eventi sismici, ma lo sciame di stanotte e le scosse di questa mattina rientrano nella normale attività di questa fase sismica, e non ci sono elementi che fanno pensare a significative evoluzioni del fenomeno. Vi chiedo di mantenere la calma e di fare riferimento solo ai canali ufficiali di comunicazione. Per qualunque richiesta potete contattare i numeri della Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 081.8551891 e della Protezione Civile al numero 081.18894400. Vi aggiorneremo appena saremo in possesso di nuove notizie.» Queste le parole del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, a seguito dei forti sciami sismici di questa mattina.