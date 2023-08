POZZUOLI/ Sciame sismico, oltre 30 scosse fanno tremare la città: gente in strada

POZZUOLI– L’area flegrea in queste ore è sotto attacco di uno sciame sismico che ha avuto come apice una scossa di magnitudo 3.3 alle ore 6:18 ad una profondità di 2.4 km con epicentro a via Pisciarelli. Il boato ha costretto molti abitanti di Pozzuoli a riversarsi in strada nei punti di raccolta, centinaia di persone occupavano i marciapiedi della città. Una seconda scossa di magnitudo 2.8 ha sorpreso nuovamente gli abitanti che già si trovavano in strada alle 6:22. Al momento non si registrano danni agli edifici, solo tanta paura, continuano le scosse di assestamento di magnitudo 1.1. Sono oltre 30 i terremoti finora registrati dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano.