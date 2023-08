POZZUOLI/ I lettori segnalano: «Degrado al lotto 13 di Monterusciello: sindaco intervieni»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Le invio queste foto di via Parini questa campagna incolta si trova al centro del lotto 13 come si può vedere è tutto abbandonato e se per disgrazia si creasse un rogo con il caldo di questi giorni i vigili del fuoco non riescono a passare perché come si vede dalle foto il vialetto è strettissimo infatti spesso ci troviamo topi enormi e serpenti chiediamo aiuto agli organi competenti per poter pulire quest’area che è diventata un bosco questa parte anche se non visibile a tutti è Monteruscello quindi mi auguro che il sindaco si ricordi anche di noi» (Mariella M.)