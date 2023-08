Forti scosse, paura a Pozzuoli: in migliaia in strada a via Napoli, Solfatara e Arco Felice – LE FOTO

POZZUOLI – Migliaia di persone si sono riversate in strada questa mattina dopo essere state svegliate nel sonno dalle scosse dei tre sciami sismici che hanno colpito la città. Scene che non si vedevano dalla crisi bradisismica degli anni ’80, con i residenti che presi dal panico hanno lasciato in fretta e in furia le proprie abitazioni a via Napoli, in zona Solfatara, via Campana e ad Arco Felice. Le scosse sono state avvertite anche nei quartieri di Monterusciello e Licola Mare e nei vicini comuni di Quarto e Bacoli. Dopo gli sciami della notte a scatenare la paura sono state le due forti scosse avvenute in mattinata: la prima di magnitudo 3.1 ±0.3, localizzata in zona Solfatara-Pisciarelli, alle ore 06:09, alla profondità di 2.3 km; e quella più forte, anch’essa localizzata in zona Solfatara-Pisciarelli che si è prodotta nove minuti dopo (ore 06:18, ora locale) alla profondità di 2.4 km con magnitudo 3.3 ±0.3 .