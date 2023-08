MONTE DI PROCIDA/ Avevano cannibalizzato una Smart: arrestati due ladri di pneumatici

MONTE DI PROCIDA – I carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno arrestato per furto Giovanni Viggiani e Gaetano D’Ambrosio, di 44 e 54 anni. Entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati durante un controllo alla circolazione. Nel cofano della loro auto 4 pneumatici, risultati provento di un furto appena commesso. In auto avevano anche arnesi e attrezzi di ogni genere. Viggiani, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e D’Ambrosio sono in attesa di giudizio. Gli pneumatici sono stati restituiti al proprietario della Smart cannibalizzata.