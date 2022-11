POZZUOLI/ Scontro mortale ad Arco Felice, 14enne ancora in rianimazione

POZZUOLI – Resta in prognosi riservata la 14enne coinvolta nel sinistro costato la vita al 15enne Pasquale Clarelli (nella foto ndr). La ragazza è stata sottoposta in mattinata a un intervento chirurgico presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L’incidente frontale, avvenuto nella notte di domenica in via Annecchino, ha visto scontrare lo scooter su cui viaggiavano i due minorenni con un’auto. Per il 15enne non c’è stato nulla da fare. Sulla salma è stata disposta l’autopsia da parte del magistrato di turno. C’è attesa, intanto, per i funerali che si terranno con ogni probabilità a Toiano dove risiedeva la vittima. Una volta eseguito l’esame autoptico, il corpo sarà restituito alla famiglia per l’ultimo saluto.