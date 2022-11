POZZUOLI/ La pizza in onore di San Procolo conquista il primo posto al Trofeo Irpino

POZZUOLI – Patrono del capoluogo flegreo e ispirazione dei suoi concittadini; San Procolo diventa così anche il titolo di una pizza che si è aggiudicata il primo posto, ieri, in seno al Primo Trofeo Irpino per la sezione ‘contemporanea’. Alici puteolane, olive nere, pomodorini cannellini, basilico: sono gli ingredienti che, Procolo Ferrigno (nella foto ndr) – pizzaiolo ventiquattrenne- ha esibito durante la gara scandita a suon di farina, portandosi a casa il primo posto. «Bastano pochi ingredienti, ma molta passione per portare in tavola una buona pizza; la mia nasce dalla devozione per il Santo Patrono di cui porto il nome e dall’amore che nutro per il mio territorio». Così, Procolo, pizzaiolo in crescita, commenta la sua vittoria , dedicata a Pozzuoli, stringendo una meritata coppa tra le mani.