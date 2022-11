Tentato furto al Pareto di Arco Felice, ladri messi in fuga dal sistema di allarme

POZZUOLI – Ancora una volta sono le scuole a finire nel mirino dei banditi. Nel corso di questa notte è stato messo a segno un tentativo di furto ai danni del Pareto di Arco Felice. Ignoti hanno provato a fare irruzione nella scuola di via Annecchino, forzando una porta, ma il piano non è andato come speravano. Il sistema di allarme è entrato in funzione e ha messo in fuga i ladri. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato di Pozzuoli per i rilievi del caso. Acquisite anche le immagini del sistema di videosorveglianza ai fini di identificare gli autori del tentato furto.