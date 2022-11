Campionato nazionale Karate, gli atleti di Pozzuoli sulle vette più alte del podio – LE FOTO

POZZUOLI – Nelle giornate di sabato e domenica si sono svolti a Monterotondo i Campionati Nazionali CSEN, dove la scuola Karate di Pozzuoli B.K.F., capitanata dal M. Rocco Contino, C.N. 5 Dan Tec. Fed. FIJLKAM (Federazione Olimpica), in rappresentanza della Campania e della città di Pozzuoli, ha ottenuto successi strepitosi. Tutti gli atleti si sono piazzati sulle vette più alte del podio. In base al maggior numero di vittorie individuali, la Società Sportiva si è classificata campione nazionale, portando in alto non solo la regione Campania ma anche il Comune di Pozzuoli. La scuola, ormai molto nota sul territorio puteolano per i numerosi successi sportivi oltre che per i diversi progetti regionali patrocinati dallo stesso Comune e riguardanti temi quali: bullismo, cyberbullismo e difesa personale femminile, ha organizzato domenica 6 novembre presso l’impianto sportivo dell’istituto Pergolesi2 di Monterusciello, con la partecipazione della pluricampionessa mondiale di Karate “Alessandra Mangiacapra”, Ateleta della Nazionale Italiana e del Gruppo Sportivo della Polizia, uno Stage di Kumite (Combattimento) dove sono pervenuti centinaia di atleti da diverse località campane, per promuovere tra i giovani partecipanti i valori di sport e legalità.

L’IMPEGNO – Tra gli ospiti dell’evento la dottoressa Rosalba Morese (Preside del 7* Comprensivo) ed il dottor Luca de Rose, Psicologo dello Sport e Mental Coach Olimpico. Visibilmente soddisfatto il Maestro Contino: «La costanza e il sacrificio portano inevitabilmente al successo. Ho iniziato ad insegnare 10 anni fa a Monterusciello, quando la parola Karate era letteralmente sconosciuta, oggi invece la nostra scuola vanta una classe agonistica di livello nazionale, oltre che avere centinaia di allievi che seguono con amore e costanza questa meravigliosa disciplina che nella mia vita ha donato tanto e continua a farlo tutt’oggi, ed io riverso con amore ai miei amati allievi».